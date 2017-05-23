DHA ANKARA - Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber: ANKARA,()
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haber: ANKARA,()
23 Mayıs 2017 Salı 20:28
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber: ANKARA,()
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