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DHA ANKARA- Nazlıaka'nın Chp'den kesin ihracı için açtığı iptal davası reddedildi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'den kesin ihracının iptali için Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı iptal davası mahkeme tarafından reddedildi. Aylin Nazlıaka'nın partiden ihracın iptali için açılan iptal...

DHA ANKARA- Nazlıaka'nın Chp'den kesin ihracı için açtığı iptal davası reddedildi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'den kesin ihracının iptali için Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.

Aylin Nazlıaka'nın partiden ihracın iptali için açılan iptal davası bugün Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Nazlıaka, Yüksek CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddia etmiş ancak bunu ıspatlayamadığı için partiden ihraç edilmişti. İhracın iptali için açılan davanın bugün görülün ilk duruşmasında mahkemeden karar çıktı. 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya, Aylin Nazlıaka, avukatı ve CHP'nin avukatı katıldı. Son beyanı dinlenen Nazlıaka'nın avukatı Gökhan Candoğan, daha önce dosyaya kabul edilen bilirkişi raporu da dikkate alınarak müvekkilinin partiden ihracının iptali istemiyle açtıkları davanın kabul edilmesini istedi.

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise başka bir kararı örnek göstererek, bilirkişi raporuna itibar edilmemesini ve davanın reddi yönünde karar verilmesi talebinde bulundu. 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı Hatice Zerrin Gürkanlı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 57'inci maddesi gereği, Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali talebiyle açtığı davanın kesin olarak reddine hükmetti. Bu karardan sonra CHP eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye dönme umutları tamamen sona erdi.

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