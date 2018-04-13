Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

DHA ANKARA- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye gelecek 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'de bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde:...

DHA ANKARA- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye gelecek 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'de bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan 2018 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Genel Sekreter Stoltenberg'in Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Bakanımızla biraraya gelecek olan NATO Genel Sekreteri, Sayın Milli Savunma Bakanımızla da görüşecektir. NATO Genel Sekreterinin ziyareti, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirve toplantısına yönelik hazırlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasına imkan verecektir." 

ANKARA () 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314