DHA ANKARA- Münbiç'in kuzeyine ABD Ordusu'nun zırhlı araçları konuşlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın El Bab'tan sonra hedef olarak gösterdiği Münbiç'te, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri arasında çatışmalar çıkarken, Suriye'deki Kürt internet sitelerinde bölgede bulunan ABD askerlerinin görüntüleri yayımlandı. Münbiç'in kuzeyinde konuşlanan ABD Ordusu'na ait zırhlı araçların üzerinde ABD bayrakları olduğu görüldü.

El Bab operasyonundan sonra gözlerin çevrildiği ve Türkiye'nin YPG güçlerinin çıkmasını istediği Münbiç'in güney batısında dün Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO ile Demokratik Suriye Güçleri arasında çatışmalar çıktığı haberleri geldi. Kürt internet sitelerindeki haberlere göre Gorhiko, Holaşh ve Kalide köylerindeki çatışmalar dün gece geç saatlere kadar devam ederken, ABD Ordusu'na ait zırhlı araçlarında Münbiç'in kuzeyinde konuşlandı. Daha önce Münbiç'in koalisyon güçlerinin koruması altında olduğunu ve buraya yönelik saldırılara izin vermeyeceğini belirten ABD askerleri, Münbiç'in kuzeyindeki Salur Çayı yakınlarında zırhlı araçlarını konuşlandırdı. ABD askerlerinin kritik noktalarda bayraklarını çektikleri zırhlı araçlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Demokratik Suriye Güçleri sözcülerinden YPG'li Şervan Derviş, Münbiç’in kuzeyinde konuşlanmış ABD askerleri bulunduğunu, bunların şehre girip çıktıklarını ve tüm gelişmelerden haberdar olduklarını belirterek, "Durumlarını netleştirmelerini bekliyoruz" dedi. Münbiç'in DEAŞ'tan kurtarıp sivil bir iradeye teslim ettiklerini de iddia eden Derviş, şunları söyledi: "Şu an kentte yüzbinlerce insan yaşıyor ve son birkaç ay içinde de El Bab ve çevresinden onbinlerce insan, güvenlik ve istikrara dayanarak buraya sığındı. Daha önce de belirttiğim gibi, saldıranlar biz değiliz, böyle bir planımız da yok. Sadece kendimizi savunuyoruz. Türkiye için düşman bir güç değiliz, onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ve onlar için bir tehdit oluşturmuyoruz."

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Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () -