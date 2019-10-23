MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna ilişkin ABD ile yapılan mutabakat kapsamında, ABD'nin, PKK/YPG unsurlarının bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiğini belirterek, "Mevcut harekat alanımız dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varıldığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda, Barış Pınarı Harekatı'na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, Soçi'de dün düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacağı da aktarıldı.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde yeni bir harekata gerek kalmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()