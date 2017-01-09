DHA ANKARA - MSB: DEAŞ hedefleri akıllı mühimmat 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nda, akıllı mühimmat 'Hassas Güdüm Kiti' ile DEAŞ hedeflerinin imha edilme görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan görüntüyle birlikte "Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ hedefleri, sivil hassasiyet gözetilerek akıllı mühimmat 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor" denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Twitter'dan paylaşılan DEAŞ hedeflerinin imha edilme anları
Haber: ANKARA, ()