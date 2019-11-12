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DHA ANKARA - MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi. Haber:...
GÜNDEM 12.11.2019, 22:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.
Haber: ANKARA,()
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