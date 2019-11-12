MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

Haber: ANKARA,()