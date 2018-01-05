DHA ANKARA- MPT-55 silahı, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandı (ek bilgilerle yeniden) 

Başbakanlık koruma ekibi, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55'i de kullanmaya başladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55 de Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca kullanılmaya başlandı. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca ilk partide teslim alınan MPT-55 tüfeği, Başbakan Binali Yıldırım'ın yakın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Çankaya Köşkü yerleşkesinin korunmasında kullanılıyor. İlerleyen zamanlarda teslimi yapılacak ikinci parti yerli milli piyade tüfeği MPT-55 silahların ise tüm bakanların koruma hizmetleri ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığının diğer birimlerinde kullanılması planlanıyor. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan, plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip, yarı otomatik ve tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan MPT-55 silahlar 5.56*45 mm mermi kullanmakta, etkili menzili 400 metre.



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-Yerli silah MPT'den genel ve detaylar

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