DHA ANKARA- Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Görüntü dökümü -Kabullerden genel ve detaylar ANKARA...
07 Mart 2018 Çarşamba 19:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
ANKARA ()
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