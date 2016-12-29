DHA ANKARA - MKE eski Müdürü Tanrıverdi'ye 12 yıl 8 ay hapis

MİLLİ Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 silahlarına ilişkin bilgileri ABD'de silah fabrikası sahibi ve MKEK'nin ABD temsilciğini üslenen Kutlay K.'ya sattığı iddiasıyla 29 yıldan 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası eski Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Görüntü Dökümü
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(ARŞİV)
-MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası Genel Müdürü Tanrıverdi'nin suç üstü yakalandığı anlardan görüntü
Haber Özkan ARSLAN ANKARA, ()