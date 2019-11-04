DHA ANKARA - MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI POLİS ARACI TAKLA ATTI: 2’Sİ POLİS 4 YARALI
ANKARA’nın Altındağ ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı polis otomobili takla attı. Kazada, 2’si polis 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak ilçesi yönüne giden...
ANKARA’nın Altındağ ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı polis otomobili takla attı. Kazada, 2’si polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak ilçesi yönüne giden Cüneyt Y. idaresindeki 66 PE 540 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden Yılmaz A. kontrolündeki resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yılmaz A.’nın kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kazada, polis memurları Yılmaz A. ve Cemal S. ile minibüsteki Cüneyt Y. ve Engin A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis aracında sıkışan 2 memuru, meslektaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından bulvarda trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yan yatan polis aracında görüntü
- Minibüsten görüntü
- Olay yerinde görüntü
- Ekiplerin çalışmasından görüntü
- Kalabalık polislerden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()
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