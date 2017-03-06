DHA ANKARA - Mimarlar Odası: Önlem almayarak yıkılan yapıya ilişkin ne yapsaydık, sussamıydık

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, Ankara 7. İdare Mahkemesi yıkımının durdurulmasına karar verdiği tarihi Havagazı Fabrikası yıkımına yönelik açıklamasında, "Analizlerde dört noktada asbestin en tehlikeli türü olan yüzde 15 ila yüzde 40 arasında amphibole çıktı. Bilimsel olarak asbestin çıktığını ve yetkililerin bir türlü konuya açıklık getirmediğini söyledik. Öğrendiğimiz günden bu yana kamuoyuyla paylaştık ne yapsaydık insanların göz göre göre 350 ton asbestli bir yapının yıkımı sürecinde halkın sağlığını tehdit edecek boyutlarda önlem almayarak yıkılan yapıya ilişkin ne yapsaydık, sussamıydık" ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından asbestli Havagazı Fabrikası yıkımına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan asbestli Havagazı Fabrikası yıkımına yönelik şu açıklamalarda bulundu:" Yetkililerin hiçbir şekilde açıklama yapmaması, kamuoyunu ikna edecek bilimsel bir rapor ve belge sunamaması halkın bir şekliyle infialine neden oldu. Halkın infialine neden olan şey sistemin kendisidir. 24 Kasım'da 350 ton asbestli malzeme olduğunu biliyordunuz. Asbestli yapının nasıl yıkılacağı yönetmelikte çok açık ve ortada. Kültür Bakanlığı bu yapının kültür varlığı olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini anlatıyor. Siz 24 Kasım'da bunu biliyorken, 15 Şubat'ta Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi kamuoyuna bunu açıklamış ve göreve davet etmişken 22 Şubat'ta suç duyurusunda bulunmuşken, 24 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kültür Bakanlığına yazı yazmışken, 25 Şubat'ta hangi bilimsel akla hizmetle siz bu yapıyı herhangi bir önlem almadan yıkıyorsunuz ve asbestsiz bölümünü yıktık diyerek gerçek dışı konuşmasın. Önce asbesti temizleyeceksiniz. İstanbul'daki elektrik santrali Santral İstanbul da asbestliydi. Usulünce asbesti söktüler ve bir müzeye dönüştürdüler."

"BAŞVURULAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE BEKLEMEDE DİĞER KURUMLAR İŞLEM YAPIYOR"

Tezcan Karakuş Candan, Söz konusu binanın acilen karantinaya alınması gektiğini ifade etti. Candan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Analizlerde dört noktada asbestin en tehlikeli türü olan yüzde 15 ila yüzde 40 arasında amphibole çıktı. Bilimsel olarak asbestin çıktığını ve yetkililerin bir türlü konuya açıklık getirmediğini söyledik. Öğrendiğimiz günden bu yana kamuoyuyla paylaştık ne yapsaydık insanların göz göre göre 350 ton asbestli bir yapının yıkımı sürecinde halkın sağlığını tehdit edecek boyutlarda önlem almayarak yıkılan yapıya ilişkin ne yapsaydık, sussamıydık. Bizim görevimiz kamuoyunu bilgilendirmek. Sonrasında Büyükşehir gelin binayı ortadan kaldırın yıkın diyor. Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin başvurusu üzerine yargı çok duyarlı davranarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bizim uyarılarımızın ardından hemen brandalar tüller indi. Onlarda usulünce yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu süreçte birinci dereceden sorumludur. Kendi alanlarına ilişkin açıklama yapmak durumundalar. Şu saatte yapılması gereken yıkım durmuştur. Binanın acilen karantinaya alınması gerekir. İşçi sağlığı ve halk sağlığı açısından Çalışma ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesi gerekiyor. Hem içerdeki hava ölçüm raporlarının işçi sağlığı açısından yayınlanmalı, raporlarla konuşulması gerekiyor. Maden Teknik aramadaki numunelerin analizleri bugün yarın çıkacak kamuoyuyla paylaşacağız. Biz de 7 Marttaki etkinliğe katılarak aslında asbestli yapılara ilişkin halkın nasıl bir süreçle karşı karşıya olduğunu bilim insanlarıyla paylaşarak öğreneceğiz. Suç duyurusu yaptık. BİMER'E 26 Şubat'ta yaptığımız başvuru, halkın yaptığı birçok başvuru, Büyükşehir Belediyesi'nde beklemede diğer kurumlar işlem yapıyor."

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