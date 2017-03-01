DHA ANKARA- Mimarlar Odası Ankara Şubesi Havagazı Fabrikası'nın yıkımının durdurulması için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi içinde kanserojen madde asbest bulunan ve yıkımına başlanan Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkımının gerekli önlemler altında yapılmadığını savunarak yıkımın durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentte yıkımına başlanan Maltepe Havagazı Fabrikasının gerekli önlemler altında yapılmadığını belirterek yıkımın durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkeme önünde konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, havagazı fabrikası ile ve yıkım süreci ile ilgili bilgi verdi. Binanın yıkılmaması için bir dava sürecinin devam ettiğini belirten Karakuş, “ Binanın kontrolsüz bir şekilde yıkılması mümkün değil. Aspest yönetmeliğine göre önlemlerin alınması gerekiyor. Karantinaya alınması gerekiyor. Bölgedeki yaşayan insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Orada bir zerre tozun bile dışarı çıkmaması gerekiyor. 25 Şubat'ta orada yıkım başlıyor ve herhangi bir önlem alınmamış durumda. Karşısında Atatürk Lisesi, arkasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Tren Garı var. Bununla beraber o gün 'Evet' kampanyası için Arena'da binlerce insan var. Ve hiçbir önlem alınmadan yıkım başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te diyor ki 'biz buranın aspestli kısmını yıkmadık, asbestsiz kısmını yıktık' . Bunun üzerine Pazartesi günü özel bir firma ile anlaşıp 10-15 noktadan numune alındı. Bu numunelerin 4 tanesinde yüzeyde aspest çıktı. Bugün de bir kamu kurumu tarafından alınan örnekler onlara iletildiö dedi.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ EMİR: ANKARA'YA NE KADAR ASBEST YAYILDIĞINI TESPİT EDEMİYORUZ

Cumhuriyet Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir ise binanın içerisinde 350 ton asbest olduğunu belirterek, “Bu bina ağır iş makinaları ile hiçbir kurala uymaksızın ve çevre sağlığı hiç göz önüne alınmaksızın yıkılmaya çalışılıyor ve 4 gündür Ankara'ya ne kadar asbest yayıldığını tespit edemiyoruzö şeklinde konuştu.

ANKARA TABİP ODASI BAŞKANI BULUT: ASBEST EN KANSER YAPICI MADDE

Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, asbest'in en kanser yapıcı madde olduğunu belirterek, “Bu asbestin içinde 6 tane kanser yapıcı mineral var. Bunlar sökülürken özel önlemlerle sökülmesi lazım. İşçilerin özel maskeler kullanması lazım. Çevrenin özel brandalarla kapatılması, toz emici ekipmanlar kullanması lazım. Çevrede devamlı ölçümler yaparak çevrede ki halkı karantina içinde bilgilendirmek lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ: Tezcan Karakuş ile röp

Murat Emir ile röp

Vedat Bulut ile röp

Detaylar

HABER: Tahsin GÜNER KAMERA: Muhammet BAYRAM / ANKARA ()

==============================

