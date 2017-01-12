DHA ANKARA - Milli Savunma Bakanı Işık: 'FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir' demek için daha erken

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bugün için FETÖ'nün beli kırıldı, diyebiliriz; ancak 'FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir' demek için daha erken. FETÖ ile mücadeleyi sadece Türkiye'de değil, dünyanın her bölgesinde, devletimizin beka mücadelesi olarak görmek durumundayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, Ankara'daki Mariott Otel'de düzenlenen 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Bölgede oluşturulan istikrarsızlığın, Türkiye'yi yeni tehdit ve sınamalarla karşı karşıya bıraktığını belirten Bakan Işık; PKK, PYD, YPG ve Türkiye'deki aşırı sol terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Işık, "Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Maalesef bölgesel gelişmelerde Türkiye’nin etkisinin minimize edilmesi ve hatta sıfırlanması için bu terör örgütlerinin yeterince misyon ifa etmediğini düşünenler, başımıza bir de FETÖ belasını sardılar. Devletimizin içerisinde uzun yıllara dayanan örgütlenmesini artık görünür hale getirdiler ve 15 Temmuz gecesi de bir hain darbe girişimini FETÖ aracılığıyla başlattılar. Halkımızın demokrasiye olan bağlılığı, milli iradeye sahip çıkan davranışı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğiyle, hükümetimizin, TBMM’nin dik duruşu sayesinde ve tabi ki milletimizin sokağa çıkarak, bu darbeyi engellemesiyle bu tehdit bertaraf edilmiş oldu. Bugün için FETÖ’nün beli kırıldı, diyebiliriz; ancak FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için daha erken. FETÖ ile mücadeleyi sadece Türkiye'de değil, dünyanın her bölgesinde, devletimizin beka mücadelesi olarak görmek durumundayız" diye konuştu.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞİYOR OLMASI, NATO İLE BAĞLARIMIZIN ZAYIFLAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Türkiye'nin NATO ile ittifak dayanışması içerisinde, kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Milli Savunma Bakanı Işık, şöyle konuştu: "Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesidir. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahiptir ve Türkiye, NATO'ya verdiği tüm taahhütlerine bağlıdır. Bu konuda hiç kimsenin en küçük bir tereddüdü olmasın. Rusya ile ilişkilerimizin gelişiyor olması, NATO ile bağlarımızın zayıflayacağı anlamına gelmez. Evet, NATO ile ittifak dayanışması içerisinde kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'den kaynaklanan sorun, bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak; NATO, Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmediği için NATO'yu da eleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bunu zaman zaman yapıyoruz. DEAŞ ile mücadele edeceğiz, diye bölgede kuvvet konuşlandıran NATO ülkeleri başta olmak üzere ülkeler, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesine destek vermezse biz bunu eleştirme hakkına sahibiz. Hiç kimse Türkiye'yi her şeyi olduğu gibi kabullenen, kendisine yönelik taahhütlerin yerine getirilmemesinde dahi sesini çıkarmayan bir ülke olarak beklemesin"

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-Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konuşması

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