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31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
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DHA ANKARA - Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu 

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9794035 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete...

DHA ANKARA - Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu 

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9794035 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldı. 
AMORTİLER 4 VE 6 OLDU 
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 4 ve 6 oldu.  Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "8757022" oldu.

61 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 
0798081
5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:
2551923
2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 
9201621
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 
8757022
500 BİN TL KAZANAN NUMARA:
4136086

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çekilişten görüntü 

 

Haber:ANKARA,() 
 

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