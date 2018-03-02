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DHA ANKARA- MHP'nin hazırladığı 'Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı' Meclis'te

MHP, uzun süredir üzerinde çalıştığı  Ruh Sağlığı Yasa Tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu.  MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nı...

DHA ANKARA- MHP'nin hazırladığı 'Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı' Meclis'te

MHP, uzun süredir üzerinde çalıştığı  Ruh Sağlığı Yasa Tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu. 

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nı Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Türkiye'de bugüne kadar bir ruh sağlığı yasası olmadığını kaydeden Deniz Depboylu, ruh sağlığı hizmetlerinin yasal bir çerçeveye oturtulmamasının, ruh sağlığı alanının ruh sağlığı ile ilgili eğitimi olmayanların istismarına sebep olduğunu savundu. 

Deniz Depboylu yasa tasarısının amacını şu şekilde açıkladı: "Hazırladığımız bu yasanın temel amacı insan ve çocuk hakları ilkeleri doğrultusunda toplum ve bireyin ruh sağlığının korunmasına ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimin sağlanmasına yönelik temel ilkeleri belirlemek, ruh sağlığı sorunu  olan bireyleri tespit etmek, ilgili hizmet standartlarını tanımlamak. Ruh sağlığı hizmet ve desteklerine erişim ihtiyacı duyan bireylerin, ihtiyaç duydukları hizmet ve destekleri mümkün olan en kapsamlı ölçüde kendi iyileşme süreçlerine dahil olmalarını bu doğrultuda verilecek önleyici, destekleyici ve iyileştirici hizmetleri mümkün olan en az kısıtlayıcı ve uygun yöntemlerle almalarını sağlamaktır." 

Görüntü dökümü

-Deniz Depboylu basın toplantısı

Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,()
 

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