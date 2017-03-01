DHA ANKARA - MHP'li Akçay'dan CHP'ye 'bayrak' tepkisi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan CHP parti sözcüsü Selin Sayek Böke'ye sözde Kürdistan bayrağı tepkisi geldi. Akçay "Genel Başkanımızı eleştirme cüretini gösterenlerin sözde Kürdistan bayrağı hakkında net bir değerlendirme yapmamış olmaması dikkatimizi çekmektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay peşmerge başı Barzani'nin Türkiye programı çerçevesinde sözde Kürdistan bayraklarının havalimanları, Devlet Konukevi ve Çankaya'da asılmasını eleştirdi. Akçay sözde bayrağın şehit kanlarıyla rengini almış Türk bayrağıyla eş değer tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"SÖYLEYECEK SÖZÜNÜZ YOK MU?"

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin 'her konuda bir sözü olan Sayın Bahçeli'nin belki de kendi seçmenlerine anlatacağı bir şey olabilir' açıklamasını hatırlatarak "Sayın Genel Başkanımız partimizin grup toplantısında çok net ifadelerle sözde Barzani bayrağının Türk topraklarında asılmasını eleştirmiş ve önemli sorular yöneltmiştir. Bu konuşmanın ardından Sayın Böke ve CHP sözcüleri zannediyorum meraklarını gidermiştir. Ancak iki gündür hiçbir CHP sözcüsünden ve Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'ndan söz konusu bayrak hadisesine yönelik hiçbir eleştiri ve net bir açıklama gelmemiştir. Sayın Böke basın toplantısında “Bunun değerlendirmesini Türkiye'de halka bırakmak gerekiyorö ifadesini kullanmış ancak parti sözcüsü olarak bu vakaya ilişkin hiçbir yorum yapmamıştır. Sayın Böke, değerlendirmeyi halka bırakıyorsunuz da sizin bir siyasetçi olarak ve ana muhalefet partisi olarak söyleyecek hiçbir sözünüz, kamuoyuyla paylaşacak hiçbir fikriniz yok mudur? Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saate yakın konuşurken Barzani'nin sözde bayraklarını neden gündemine almadı? Genel Başkanımızı eleştirme cüretini gösterenlerin sözde Kürdistan bayrağı hakkında net bir değerlendirme yapmamış olmaması dikkatimizi celbetmektedir. Sükût ikrardan gelirmiş. Sessiz kalarak bu bayrakların havalimanlarında, ikili görüşmelerde boy boy gösterilmesini onaylamış mı oluyorsunuz?" diye sordu.

CHP'YE 367 ELEŞTİRİSİ

Akçay, açıklamasında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir gazeteye vermiş olduğu röportajda 2007'deki 367 krizine ilişkin açıklamalarını da eleştirdi. Söz konusu röportajda CHP'li Baykal'ın halen 367 krizini savunduğunu belirten MHP'li Akçay açıklamasına şöyle devam etti: "Şu garabete bakın ki, Sayın Baykal MHP'yi krizi çözmekle ve cumhurbaşkanının parlamento tarafından seçilmesini sağlamakla suçluyor. Sayın Baykal tarihi vakaları çarpıtmamalıdır. 367 krizinin sebebi Sayın Baykal'dır, CHP'dir. Nisan 2007'de parlamentonun cumhurbaşkanını seçmesini engelleyen ve parlamenter sistemi tıkayan CHP'dir. 2007 yılında CHP parlamenter sistemi boğmuş, meclisin vazifesini yerine getirmesini engellemiştir. CHP'nin çıkardığı sanal kriz ile cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği teklifi 31 Mayıs 2007'de mecliste kabul edildi. CHP'nin 2007'deki 367 dayatması ve sonrasındaki 2007 referandumu ülkemizi fiili bir duruma ve bugün yaşadığımız yönetim krizine sürüklemiştir. Üstelik Sayın Baykal 2007'deki referandumda oy dahi kullanmamıştır. Sayın Baykal 2007'de parlamenter sistemi tıkadığı ve meclisin vazifesini yerine getirmesini engellediği ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile fiili duruma sebep olduğu için özür dileyeceğine halen 367 krizini savunmaktadır. 2007'de sebep oldukları ve sonrasında karşı çıkmadıkları fiili durumu bugün sahiplenmeye devam eden Sayın Baykal ve CHP zihniyeti Türkiye'de demokrasinin ve güçlü parlamentonun önünde engel olmaya devam etmektedir."

CHP'YE PYD VE SOSYALİST ENTERNASYONAL ELEŞTİRİSİ

Akçay açıklamasında CHP'yi terör örgütünü muhatap almakla da eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini ifade eden açıklamasını hatırlatan MHP'li Akçay, "Sayın Kılıçardaroğlu 21 Ekim 2014 tarihinde PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD için 'Bizim için terör örgütü değildir' ibaresini kullanmıştı. CHP şimdi de PYD'yi uluslararası hukuk bağlamında meşrulaştıracaktır. Bilindiği gibi Sosyalist Enternasyonal 2-4 Mart tarihleri arasında Kolombiya'da toplanacaktır ve CHP bu toplantıda Sayın Umut Oran ile temsil edilecektir. Sosyalist Enternasyonal PYD'yi resmen tanımıştır. CHP'nin bu toplantıya katılması kendilerinin PYD'yi meşru bir aktör olarak kabul ettiği anlamına gelecektir. CHP daha önce de Sosyalist Enternasyonel'in Güney Afrika'daki toplantısında, Türkiye'nin iç sorunu olan terör sorununun uluslararası bir soruna dönüştürülmesine yönelik alınan kararın altına da imza atmıştı. CHP sözcüleri bu konudaki görüşlerini açık ve net olarak ifade ederlerse bizim de merakımız giderilecektir."

Haber: ANKARA ()

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