DHA ANKARA- MHP, Kara Harp Okulu öğrencilerinin ve ailelerinin mağduriyetini meclise taşıdı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan ve 7 aydır hakim karşısına çıkarılmayan Kara Harp Okulu öğrencilerinin ve ailelerinin mağduriyetlerini MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili olarak TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP'li Erkan Akçay FETÖ'yle mücadelede mağdur edilen Kara Harp Okulu öğrencilerinin ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'yle mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiği ve mahkeme süreçlerinin başladığına dikkat çeken MHP'li Akçay bu mücadelede mutlak bir başarının yakalanması gerektiğini belirtti. FETÖ'yle mücadeledeki başarının en önemli faktör ve aynı zamanda en büyük zorluğun yaşanan mağduriyetleri tespit etmede görüldüğünü ifade eden Akçay, "Bu büyük zorluk FETÖ'cü olanların, irtibatı, iltisakı olanların ve 15 Temmuz darbe girişiminde doğrudan veya dolaylı rolü olan ve destek verenlerin tespitidir ve lider, yönetici kesiminin teşhir edilmesidir" dedi.

"KARA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR"

FETÖ'yle mücadelede at izinin it izine karıştığı vakaların da yaşandığına dikkat çeken MHP'li Akçay konuşmasına şöyle devam etti: “Şu anda on binlerce kişi FETÖ kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Bu kesimlerden birisi de askerî öğrencilerdir. FETÖ soruşturması kapsamında aylarca gözaltında tutulan Hava Harp Okulu öğrencilerinin tamamı şu an itibarıyla tahliye edilmiştir; 24 Ocakta 43, 14 Şubatta 48 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edilmiş. Elbette bu, adaletin tesisi bakımından sevindirici bir karardır ancak noksandır. Kara Harp Okulunun yaklaşık 160 öğrencisi yedi aydır cezaevlerindedir. Bu kişiler kiminin evladı, kardeşi, kiminin nişanlısı ve kiminin eşidir. Pek çok aile ve yüzlerce kişi mağdur durumdadır. Hava Harp Okulu öğrencileri için verilen kararın örnek olması yönündeki beklentimiz henüz gerçekleşmemiştir. Adaleti tesis etme yolunda yargıya güveniyoruz. Arzumuz, bir an önce başta Kara Harp Okulu öğrencileri olmak üzere FETÖ'yle mücadelede mağduriyetlerin bir an önce tespit edilerek giderilmesidir."

Haber: ANKARA ()

