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DHA ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti

 MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, anayasa değişikliği teklifine 'hayır' oyu vereceğini belirterek, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu. MHP'li Kaya'nın, anayasa değişikliği teklifine 'hayır'...

DHA ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti

 MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, anayasa değişikliği teklifine 'hayır' oyu vereceğini belirterek, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu. MHP'li Kaya'nın, anayasa değişikliği teklifine 'hayır' oyu vereceğini açıkladığı yazılı basın açıklaması şöyle:

"Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek anayasa değişikliği teklifi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir. Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine hayır, dememi emrederken iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak halen yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. İstifama hiç kimse tarafından kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir. Saygılarımla"

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, ()

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