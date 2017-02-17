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DHA ANKARA - MHP Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatları feshedildi

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, partisinin Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatlarının, Başkanlık Divanı tarafından feshedildiğini açıkladı. MHP'li Çetin, ayrıca ilçe başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi hakkında...

DHA ANKARA - MHP Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatları feshedildi

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, partisinin Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatlarının, Başkanlık Divanı tarafından feshedildiğini açıkladı. MHP'li Çetin, ayrıca ilçe başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sevk işlemi başlatıldığını bildirdi.

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin'in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Denizli ili Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatları, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya yönetim kurulunun feshine karar vermiştir. Bu karar 17.02.2017 tarihinde il başkanlığına ve Denizli Valiliğine bildirilmiştir. İlçe Başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebi ile disiplin sevk işlemi başlatılmış olmakla birlikte tahkikatın tamamlanması ve kesin kararın verilmesi akabinde kamuoyu bilgilendirilecektir."

Haber: ANKARA, ()

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