DHA ANKARA - MHP, 4 ismi ihraç etti

MHP'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan partiden ihraç edildi. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.



MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulu'nca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İli Altıeylül İlçe Teşkilatı üyesi Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Ankara İli Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Ankara İli Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın ve Iğdır İli Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Sinan Oğan'ın, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 - , (e) ve (h) maddeleri uyarınca Parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, 10.03.2017 tarihinde katılanların oy birliği ile karar verilmiştir"

Haber: ANKARA, ()