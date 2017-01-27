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DHA ANKARA - Metina bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 57 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede 13-14 Ocak 2017 tarihinde Metina bölgesine hava harekatlarında 57 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. 13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak'taki Metina bölgesine hava taarruzları...

DHA ANKARA - Metina bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 57 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede 13-14 Ocak 2017 tarihinde Metina bölgesine hava harekatlarında 57 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak'taki Metina bölgesine hava taarruzları icra edildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yeraltı sığınağı, mağara ve binalar imha edildi. Aynı bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda 57 PKK'lı teröristin öldürülürken, çok sayıda PKK'lı teröristin de yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ocak ayında Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatlarından görüntü

Haber: ANKARA ()

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