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DHA ANKARA - Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya bölgesi için kuvvetli ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün akşam saat...

DHA ANKARA - Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya bölgesi için kuvvetli ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün akşam saat 19.15'ten itibaren sağanak yağışların görüleceği kaydedildi. Analizlerde, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek, vatandaşların olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi.
Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,()

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