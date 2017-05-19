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DHA ANKARA - Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşme...

DHA ANKARA - Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
"Bugün öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Van) görülecek toz taşınımının yarın (cumartesi) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Haber: ANKARA, ()

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