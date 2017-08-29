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DHA ANKARA - Meteoroloji'den Sinop için  kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sinop ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu açıklamada şöyle denildi:" Sinop çevrelerinde...

DHA ANKARA - Meteoroloji'den Sinop için  kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sinop ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'nin ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu açıklamada şöyle denildi:" Sinop çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 mm) yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Haber:ANKARA,() 

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