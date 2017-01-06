DHA ANKARA - Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege için yoğun kar uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde , akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale) ile gece saatlerinden itibaren Kütahya , Manisa ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının, bu gece ve yarın (cumartesi) yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 cm üzerinde örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haber: ANKARA, ()