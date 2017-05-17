DHA ANKARA - Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege için 'Fırtına' uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava tahmin raporunda, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı. Uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası boyunca yurdumuzda serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor.



19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAFTASI BOYUNCA SERİN VE YAĞIŞLI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası boyunca yurdumuzda serin ve yağışlı havanın etkili olacağı hahmin ediliyor.

Yurdumuzun bugün batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Bugün, Marmara’nın güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısında ve Ege bölgesinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege bölgesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara bölgesinde kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YURDUMUZUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yağışlı sistemin 19 Mayıs 2017 Cuma Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü yurdumuzun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam edeceği, Marmara'nın güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ KUZEYBATI KESİMLERDEN İTİBAREN YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEM

Yağışlı sistemin hafta sonu yurdumuzun doğu bölgelerinde etkili olmaya devam ettikten sonra ülkemizi terk edeceği, ancak yurdumuzun Pazar günü kuzeybatı kesimlerden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağışlı sistem ile birlikte yarın batı, Cuma günü iç, Cumartesi günü doğu bölgelerde 4-8 derece azalacağı, Cumartesi günü batı, Pazar günü yurt genelinde artacağı, yeni beklenen yağışlı sistem ile birlikte hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftanın ilk yarısı yurt genelinde tekrar azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.



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