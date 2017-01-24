DHA ANKARA - Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Batı kesimlerde devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak; sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Haber: ANKARA, ()