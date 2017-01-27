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DHA ANKARA- Meteoroloji'den Doğu için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:" Doğu bölgelerde devam eden...

DHA ANKARA- Meteoroloji'den Doğu için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:" Doğu bölgelerde devam eden yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı; Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 28 Ocak cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının neden olabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

 

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