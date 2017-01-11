DHA ANKARA - Meteoroloji'den çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde, aşırı kar yükünden dolayı, çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kar erimeleri nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İstanbul'da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01.2017 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Haber: ANKARA, ()