DHA ANKARA - Meteoroloji'den Batı Karadeniz, Eskişehir ve Afyon için yoğun kar yağışı uyarısı

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyon için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde başlayacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının ilerleyen saatlerde Zonguldak, Karabük, Bartın ve Afyonkarahisar çevrelerinde de etkili olması beklendiği belirtildi. Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer tipiye dönüşmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı da beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.