DHA ANKARA - Meteoroloji'den 5 il için  sağanak yağış uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: " Yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Haber: ANKARA,()

