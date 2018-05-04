Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...

DHA ANKARA- Meral Akşener'in 'silahlı kamp' iddiasına takipsizlik kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu yönündeki iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. İYİ Parti Genel...

DHA ANKARA- Meral Akşener'in 'silahlı kamp' iddiasına takipsizlik kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu yönündeki iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.


İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ocak ayında, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu yönünde açıklamalar yapmış ve bu iddiası kamuoyunda tartışılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia üzerine soruşturma başlatılmış ve Meral Akşener, bilgisine başvurulmak üzere savcılığa davet edilmişti. Akşener, verdiği bilgilerde, ismini açıklayamayacağı kamu görevlisinin söz konusu kamplarla ilgili fotoğraf ve video kaydı gösterdiğini; ancak bu kayıtların kendisinde mevcut olmadığını belirtmişti. Akşener, bu kampların Tokat ve Konya'nın hangi ilçelerinde olduğunu bilmediğini, bununla ilgili elinde somut bilgiler bulunmadığını söylemişti.

'SOYUT İDDİALAR DIŞINDA DELİL BULUNAMADI'
Açılan soruşturmada, bu kamplarda eğitilen silahlı kişilerin, seçimlerde istenilen sonuçların alınmaması üzerine karışıklık çıkarılmak için kullanılacağı iddiaları da hatırlatılarak, Tokat ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na iddiaların araştırılması için talimat yazıldığı belirtildi. Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen cevapta, iddia edildiği gibi Tokat, Konya ve Türkiye'nin herhangi bir ilinde silahlı kampın bulunmadığının söylendiği, olayla ilgili soyut iddia dışında suç, şüphe ve delil bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, () -

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314