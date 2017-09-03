Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bayram tatilinin 9 gün bilançosu ağır: 98 ölü, 423 yaralı
9 gün bilanço ağır: 98...
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem

DHA ANKARA - Meral Akşener: Biz, siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, siyasi çalışmalarıyla ilgili medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Akşener, "Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle...

DHA ANKARA - Meral Akşener: Biz, siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, siyasi çalışmalarıyla ilgili medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Akşener, "Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlı da faydalı da bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye'nin entelektüel birikimini zenginliklere taşımaktır" dedi. 
Meral Akşener'in sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı yazılı açıklama, şöyle: 
"Siyasi çalışmalarımızla ilgili olarak, medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere yönelik bir bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur;
Hareketimizi yerleşik tanımlar ve sloganlar üzerinden okumak doğru tespitlere ulaştırmaz. Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlıda, faydalıda bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip Milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye'nin entelektüel birikimini zenginliklere taşımaktır. 
Aynı zamanda son günlerde şahitlik ettiklerimiz, doğru yolda olduğumuz hususunda bizlere moral vermektedir; "Gazi Mustafa Kemal'den, Aziz Atatürk'e" geçiş son derece sevindiricidir. Ayakların, Türk Milliyetçiliğinden çekilerek Malazgirt ovasına Otağ kurmaya yönelişi, Kızılelma seslenişi gayet memnuniyet vericidir. Yapının diğer yüzünden, "Kerkük" sözcüklerinin duyulacak kadar seslendirilmesi bile, tarafımızda memnuniyetle karşılanmaktadır."

Görüntü Dökümü:
-----------------------------
-Meral Akşener'in Twitter'dan paylaştığı yazılı açıklama

Haber: ANKARA, ()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314