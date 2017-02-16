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DHA ANKARA- Mehmet Müezzinoğlu: Büyükanne projesi taleplerini artık donduralım diyoruz

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Büyükanne projesine” ilişkin, “Şu anda 70 binin üzerinde. Bizim deklere ettiğimiz hak edebilecek rakamlar, 20 binin üzerine çıktı. Bugün itibariyle artık donduralım talepleri diyoruz....

DHA ANKARA- Mehmet Müezzinoğlu: Büyükanne projesi taleplerini artık donduralım diyoruz



Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Büyükanne projesine” ilişkin, “Şu anda 70 binin üzerinde. Bizim deklere ettiğimiz hak edebilecek rakamlar, 20 binin üzerine çıktı. Bugün itibariyle artık donduralım talepleri diyoruz. Çünkü bu bizim pilot bir uygulamamız. Proje bazlı bir uygulama olacak. 10 ilde 6 bin 500 aile ile sınırlandırdık. 1 Mart itibariyle büyükanne ile torunu buluşturacak, annenin de istihdamda kalıcılığını sağlayacağız. Yaklaşık 40 milyonluk bir bütçe” dedi.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Haber Türk kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Müezzinoğlu “Büyükanne projesine” ilişkin, “Sabah 64 bin küsür telaffuz ettim. Şu anda 70 binin üzerinde. Bizim deklere ettiğimiz hak edebilecek rakamlar, 20 binin üzerine çıktı. Bugün itibariyle artık donduralım talepleri diyoruz. Çünkü bu bizim pilot bir uygulamamız. Proje bazlı bir uygulama olacak. 10 ilde 6 bin 500 aile ile sınırlandırdık. Dolayısıyla şu anda önümüzdeki bir hafta içinde bu müracaatlarından hak edenler listesini netleştireceğiz. 1 Mart itibariyle büyükanne ile torunu buluşturacak, annenin de istihdamda kalıcılığını sağlayacağız. En önemlisi de kadının istihdamda güçlü kalması. Yarı zamanlı çalışma hakkını kullandığında maaşı yarı yarıya düşmeyecek. Anneanne, babaanne torunu ile buluşacak. Torun açısından güven, sevgi, sabır, merhamet bütün bunları büyükannesi ile paylaşacak. Anne için güvenli bir ortam, adres. Bizim kültürümüz açısından çok örtüşen bir proje. Yaklaşık 40 milyonluk bir bütçe. Bu 40 milyonluk bütçenin yarısını biz Çalışma Bakanlığı, İş Kur olarak üstleniyoruz. Diğer yarısını da İzmir, Bursa, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odaları ile bazı sendikalar paylaşıyor” diye konuştu.



ANKARA ()

 

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