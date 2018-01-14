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DHA ANKARA -  Meclis önünde kendini yakan işçiyi Ankara Valisi Topaca ziyaret etti

ANKARA'da maddi sıkıntıları nedeniyle kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yakan Sıtkı A.’yı hastanede Ankara Valisi Ercan Topaca ve başbakanlık yetkilileri ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ankara'da 2...

DHA ANKARA -  Meclis önünde kendini yakan işçiyi Ankara Valisi Topaca ziyaret etti

ANKARA'da maddi sıkıntıları nedeniyle kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yakan Sıtkı A.’yı hastanede Ankara Valisi Ercan Topaca ve başbakanlık yetkilileri ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ankara'da 2 gün önce TBMM Dikmen Kapısı girişinin 50 metre yukarısındaki Meclis Hastanesi önünde üzerine benzin dökerek kendini yakan 39 yaşındaki Sıtkı A.’nın, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yüzünde 2'inci derece, kolunda ise 1'inci derece yanıklar oluşan Sıtkı A. Numune Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi görüyor. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Sıtkı A. enfeksiyon kapma riski nedeniyle hiç kimseyle görüştürülmediğini söyledi. Başbakanlık yetkililerinin kendisini telefonla aradığını belirten Sıtkı A. devletin arkasında duracağına dair söz aldığını söyledi.
Öte yandan Ankara Valisi Ercan Topaca da başbakanlık yetkilileriyle Sıtkı A.'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Meclis önünde Sıtkı A.'nn kendini yaktığı anlar 

Haber: ANKARA, ()- 

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