DHA ANKARA - Meclis Başkanı Kahraman: Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır; söylentiler, hayalperestlerin yanlış beyanı 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır. Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır" dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce, TBMM Başkanı Kahraman'a, siyaset bilimi ve sosyal bilimler alanında, fahri doktora unvanı verildi. Fahri doktora törenine; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de katıldı. Tören öncesi, 15 Temmuz darbe girişimi konulu kısa film izletildi.

"'BU CUMA BİR ŞEYLER OLACAK', BUNLAR HEP KARIŞTIRMAK İÇİN"

Fahri doktora töreninde hitap eden Meclis Başkanı Kahraman, mevzuattaki bazı çarpıklıkların, Türkiye'ye yönelik çeşitli tuzaklara zemin hazırladığını savundu. Türkiye'de darbeler tarihinin kapandığını da vurgulayan Kahraman, "Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, ülkemizi kendilerine engel gören devletler, değişik zamanlarda milli birlik ve bütünlüğümüze tuzak kurmuşlardır. Mevzuatımızdaki bazı çarpıklıklar da buna zemin hazırlamıştır. Demokrasimiz, 27 Mayıs 1960 darbesinden günümüze kadar 17 darbeyle karşılaştı. Bunların bazısı gerçekleşti bazısı da gün yüzüne çıkamadı. 15 Temmuz darbe girişimi açığa çıkan ve hedefine ulaşamadan bertaraf edilmiş bir kalkışmadır. İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır. Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır" diye konuştu.

"DEVAMI İÇLERİNDE; 'BU KADAR HAZIRLIĞI NASIL BOŞA ÇIKARDINIZ, ÇOK ÜZGÜNÜZ'"

Darbe girişiminin ardından Türkiye'ye yapılan 'geçmiş olsun' ziyaretlerine değinen Kahraman, "Gönül coğrafyamız Hemen koştu geldi; ama diğerleri 1 ay sonra gelmeye başladı ve 'Çok üzgünüz' dediler. Devamını getirmediler. Devamı içlerinde, biliyorum. 'Bu kadar hazırlığı nasıl boşa çıkardınız, çok üzgünüz'. Hep üzüntüye devam edecekler. Biz hep milli birlik ve bütünlük içerisinde, tek yürek olarak Türkiye'mizi kalkındıracağız. İnşallah Türkiye'miz istikrar içinde kalkınan bir hukuk devleti olarak misyonuna layık hedeflere ulaşacaktır" dedi.

"HUZURU VE GÜVENLİĞİ ARTIRMALI, TERÖRÜ BİTİRMELİYİZ"

Türkiye'nin millet ve devlet olarak daha ileri seviyelere ulaşması gerektiğinin altını çizen Meclis Başkanı Kahraman, şöyle devam etti:

"Bu ilerleme tek kanatlı olmaz. Bilgiyi ahlakla öğretimi terbiyeyle maddiyatı maneviyatla buluşturalı, daha üst noktaları hedeflemeliyiz. Huzuru ve güvenliği artırmalı, terörü bitirmeli, refahı daha da yaygınlaştırmalıyız. Milli gelirimizi çok daha yukarı seviyelere çıkarmalıyız. Yüksek öğrenim görme oranını en az yüzde 70'ler düzeyine çıkarmalıyız. Mesleksiz evladımız olmamalı; Türkiye, bölgesinin istihdam üssü haline gelmelidir. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek insanımız vize kuyruklarında beklemez ve pasaportumuz dünyanın her yerinde itibarlı hale gelir. O zaman siz gençlerimizin de yarını olan umutları artar. Ülkelerine sadece duygusal bağlarla bağlı olmak değil, maddi bağlarla da bağlanırlar"

Görüntü Dökümü:

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-TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması

-Fahri doktora töreninden görüntüler

-Detaylar

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()