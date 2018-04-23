DHA ANKARA- Meclis 23 Nisan oturumunda gergin anlar (1)

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 23 Nisan özel oturumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında gergin anlar yaşandı. AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterilirken, bazı CHP milletvekilleri de masalara vurarak bu durumu protesto etti.



Meclis Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 98'inci yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan özel oturumunda İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. 23 Nisan özel oturumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan izlerken, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri, yargı mensupları, yabancı diplomatlar, bürokratlar da oturuma katıldı.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle yeterli sayıya ulaşıp Meclis'te ilk kez grup oluşturan İYİ Parti milletvekilleri de özel oturumda yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasındaki, "20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterildi. Elini kürsüye vuran Kılıçdaroğlu, kendisine tepki gösteren bazı milletvekillerine kürsüden cevap verdi. CHP milletvekilleri ise masalara vurarak AK Partili vekilleri protesto etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde sataşma olduğu gerekçesiyle Meclis Başkanı Kahraman'dan söz istedi. Elitaş'ın konuşmasının ardından yine sataşmadan dolayı söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik "Başbakan geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir" iddiasında bulundu. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Ana Muhalefet Partisi'nin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur: Tanklar senin Genel Başkanına yol verirken, bu ülkenin Başbakanı uçaklara ‘alçakları vurun’ demiştir" diye konuştu.

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-TBMM kaydı

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-