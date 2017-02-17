DHA ANKARA - MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimini ve kontenjanları açıkladı. MEB'in yayımladığı atama takvimine göre, 90 alanda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. 20 bin öğretmen için ön başvurular ise 15 Mart'ta başlayacak. MEB'in açıkladığı kontenjan dağılımına göre, 3 bin 570 ile en çok sınıf öğretmenliğine alım yapılacak. 2 bin 193 kontenjanla İngilizce, 2 bin 143 kontenjanla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile bin 835 kontenjanla İlköğretim Matematik öğretmenliklerine alım yapılacak.

MEB'in internet sitesinden 'Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu' başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.127 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır" denildi.

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