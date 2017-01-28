Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...

DHA ANKARA - MB'den Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi duyurusu

 TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini yayımladı. TCMB'nin yayımladığı takvime göre, 2017 yılı PPK toplantıları 24 Ocak, 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran,...

DHA ANKARA - MB'den Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi duyurusu

 TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini yayımladı. TCMB'nin yayımladığı takvime göre, 2017 yılı PPK toplantıları 24 Ocak, 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Enflasyon raporlarının 31 Ocak, 28 Nisan, 1 Ağustos ve 1 Kasım tarihlerinde açıklanacağı bildirilirken, Finansal İstikrar Raporu'nun ise 30 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinde duyurulacağı kaydedildi. PPK toplantı özetlerinin 31 Ocak, 23 Mart, 28 Nisan, 22 Haziran, 1 Ağustos, 21 Eylül, 1 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde paylaşılacağı ifade edilen takvimde ayrıca "2018 Yılı Para ve Kur Politikası Metni 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanacaktır" denildi.

Haber: ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.