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DHA ANKARA - "Mayalılar" hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

HALK arasında "Mayalılar" diye bilinen hırsızlık çetesinin son üyesi firari Garip Mayalı (25), Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin operasyonuyla yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan Mayalı, 4 ayrı suçtan tutuklandı. Ankara...

DHA ANKARA - "Mayalılar" hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

HALK arasında "Mayalılar" diye bilinen hırsızlık çetesinin son üyesi firari Garip Mayalı (25), Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin operasyonuyla yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan Mayalı, 4 ayrı suçtan tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart Pazartesi günü gerçekleşen kapkaç olayıyla ilgili güvenlik kamerasına yansıyan zanlıyı takibe aldı. Bir kişinin, içinde 100 bin TL bulunan çantasını alıp otomobille kaçan zanlının peşine düşen ekipler, kapkaççıyı saklandığı otomobilin içinde kıskıvrak yakaladı.
MAYALILAR ÇETESİNİN FİRARİ ÜYESİ
Gözaltına alınan şüphelinin, geçen yıl yapılan operasyonla çökertilen "Mayalılar" adlı hırsızlık çetesinin son üyesi Garip Mayalı olduğu anlaşıldı. Mayalı'ya ait 4 evde polis ekiplerince arama yapıldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mayalı'nın hırsızlık, kapkaç, haneye tecavüz, mala zarar verme, uyuşturucu temin etme ve kimlikte sahtecilik gibi toplam 45 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Mayalı'nın 17 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Garip Mayalı, mahkeme sonucu 4 ayrı dosyadan tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(POLİS KAMERASI)
- Zanlının emniyetten çıkarılması
(GÜVENLİK KAMERASI)
- Kapkaç anı
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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