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DHA ANKARA - Max, TBMM’de patlayıcı madde araması yaptı

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Koruma Daire Başkanlığı'na tahsis edilen dedektör köpeği Max, grup toplantı salonları ve kulislerde patlayıcı madde araması yaptı.  Darbe girişimi sonrasında,...

DHA ANKARA - Max, TBMM’de patlayıcı madde araması yaptı

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Koruma Daire Başkanlığı'na tahsis edilen dedektör köpeği Max, grup toplantı salonları ve kulislerde patlayıcı madde araması yaptı. 
Darbe girişimi sonrasında, güvenlik tedbirleri artırılan Meclis’te bugün iktidar ve muhalefet partilerinin haftalık grup toplantıları öncesinde dedektör köpeği Max, bomba uzmanı polisle birlikte toplantıların yapılacağı salon ve kulisleri tek tek dolaştı. Erken saatlerde başlayan patlayıcı madde araması mesai saatine kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraflar

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, () 

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