DHA ANKARA-  Marmaris'te suikast timiyle çatışmaya giren başkomiser M.O.'ye FETÖ’den hapis cezası

MARMARİS’te 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi sırasında çatışma devam ederken, mermisinin bittiğini söyleyerek olay yerini terk ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Karakol Amiri Başkomiser M.O.’nun, 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve ardından Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sonucu başkomiserin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi Marmaris'te yaşananları konu alan kitap ve belgeselleri ile tanınan Gazeteci Kenan Gürbüz’ün Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi ve sonrasındaki gelişmeler ile 224 gün süren dava sürecini anlatan kitabı 'Pandoranın Kutusu Açıldı' yayımlandı. Yaklaşık 8 ay süren dava boyunca aldığı notlar ile sürecin tanığı olan yargı mensupları, şehit ve mağdur yakınları, siyasiler, avukatlar ve gazetecilerle yaptığı görüşmeleri içeren kitap Çınaraltı Yayınları tarafından basıldı. Gazeteci Kenan Gürbüz’ün bu kitabında 15 Temmuz öncesi ve sonrasında Muğla ve Marmaris’te yaşananlar ile dava süreci hakkında çarpıcı detaylar yer alıyor.

SUİKAST TİMİYLE ÇATIŞMAYA GİREN BAŞKOMİSER FETÖ’DEN 6 YIL 3 AY CEZA ALDI

Kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi sırasında çatışmalar devam ederken mermisinin bittiğini söyleyerek olay yerini terk ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Karakol Amiri Başkomiser M.O.’nun, Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı ve başkomiserin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldığı ortaya çıktı.

FETÖ’den hapis cezası olan Başkomiser M.O. mahkemedeki ifadesinde o gece yaşananları şöyle anlatmıştı: "Marmaris’te o gece darbe olduğunda ben oranın karakol amiriydim. Yine darbeyle alakalı, darbeci FETÖ’cü askerlerin yargılandığı davada ben müştekiyim. Karşılarına çıkan ilk adamlardan bir tanesi de benim. ‘Teslim ol…’ diye bana bağırdılar onlar. Nedip Cengiz Eker bizim yanımızda şehit oldu."

MAHKEME KARARINI ŞEHİT OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA OKUDU

Davanın karar duruşması sonrasında, Marmaris’te şehit olan Polis Memuru Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker, sanıkların ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırılması üzerine şehit oğlunun mezarını ziyaret ederek kararı oğlu ile paylaştığı bilgisi de kitapta yer alıyor. Oğlunun acısını her daim yüreğinde hissettiğini belirten acılı anne Eker, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar sonrasında karara ilişkin duygularını Gürbüz’ün kitabına şöyle aktardı: "Mahkemenin kararını açıkladığı gün şehidimin mezarına da gittim, mezarında onunla konuştum. Kararı oğlumla paylaştım. Öptüm mezarının taşlarını, buz gibi taşlarını öptüm. ‘Bak annem, katillerin yakalandı, gereken cezalar verildi. Mezarında sen rahat uyu şehidim’ dedim. Oğlumla saatlerce mezarında konuştum. Mahkemede yaşananları anlattım. Oğluma katilinin yakasına yapışmak istediğimi ama engel olduklarını söyledim. Cengiz'im yok şimdi. Onun fotoğraflarıyla konuşuyorum. Sabah kalkıyorum onunla konuşuyorum. Oğlumu şehit eden katili mahkemede gördüm. O an yaşadığım acı tarifsizdi. O an onu orada ellerimle öldürmek istedim ve sonra oğlumun güzel yüzü gözümün önüne geldi ‘Yapma anne, üzme kendini...’ dedi. O zaman o katili Allah'a havale ettim. Biz şehit aileleri olarak bu katillerin idam edilmesini istiyoruz."

ÇOCUĞUNUN DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFLARI SAYESİNDE BARAAT ETTİ

Muğla’da görülen Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davası sonunda sadece 1 sanık hakkında beraat kararı verildi. Çocuğunun doğum günü fotoğrafları sayesinde 224 gün sonra beraat eden eski Pilot Yarbay Hüseyin Yılmaz’ın Avukatı Suat Özbek, müvekkilinin o gece yaşadıklarını kitapta şöyle aktardı: "Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu yerin bilgisini verdiği iddia edilen müvekkilimin suçsuz olduğunu mahkeme sürecinde yaptığımız savunma ile ispatladık ve mahkeme beraat kararı verdi. Bu süreçte müvekkilimin saat 23.00’te Akıncı Kışlasına gittiğinin iddia edildiği, ancak bahsedilen saatlerde çocuğunun doğum günü için saat 22.30’a kadar evde olduğunu HTS kayıtları, o gece ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflar ve tanık ifadeleriyle ispatladık. Mahkeme, sunduğumuz deliller sonrasında saat 22.00 sıralarında Sönmezateş ile konuşan Yarbay Hüseyin’in müvekkilim olmadığı kanaatine ulaştı. Mahkeme müvekkilim hakkında en doğru kararı verdi.”

MENFEZDE YAKALANAN KUZU, KOMUTANLA NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?

Suikast timinin yakalanma sürecini takip eden NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak ise, kitapta sanık Zekeriya Kuzu’nun yakalanma anında dönemin Muğla Alay Komutanı ile yaptığı pazarlığı kitapta şu ifadelerle anlattı: "O an Zekeriya Kuzu'yu şu an Tuğgeneral olan bir paşayla menfezde konuşurken gördüm. Operasyonun başında o paşa vardı. Onunla menfezin hemen ağzında konuşurken gördüm Zekeriya Kuzu'yu. Biz o sırada canlı yayındaydık ve Zekeriya Kuzu onunla bir anlamda pazarlık ediyordu. O sırada Zekeriya Kuzu, polise teslim olmak istemediklerini dile getiriyordu. Askere teslim olmak istediklerini belirten Zekeriya Kuzu ve arkadaşları, bildiğiniz gibi askerler tarafından teslim alınıp önce Çetibeli Jandarma Karakoluna götürüldüler."

'TARİHE NOT DÜŞMEK İSTEDİM'

Gazeteci Kenan Gürbüz, 'Asrın Suikast Girişimi Davası' olarak adlandırdığı ve Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasına dair detayları anlattığı kitabında kamuoyunda bilinmeyen bazı gerçeklere yer verdiğine işaret ederek, “Bugün, aradan yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ 1960 Yassıada yargılamalarını konuşuyoruz. İnanıyorum ki Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davası da uzun yıllar konuşulacak. Bu kitabı kaleme almamdaki en önemli neden de; bu suikast girişimi ile sonrasındaki sürece tanıklık eden bir gazeteci olarak, tarihe bir not düşmek istedim” dedi.

Kitabın yayın yönetmeni Fatih Demir ise "Misyonunu eğitici, düşündürücü ve bilinç oluşturucu yayınlar yapmak olarak belirleyen Çınaraltı Yayınları olarak, deneyimli Gazeteci Kenan Gürbüz’ün kalemi ve birikimiyle şekillenen 'Pandoranın Kutusu Açıldı' isimli çalışmasını okurlarıyla buluşturmanın, bilinçli toplum oluşturma amaçlı yayınlarımıza bir yenisini daha eklemenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

