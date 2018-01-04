DHA ANKARA-  Marketten silahlı soygun güvenlik kameralarına yansıdı

ANKARA’nın 3 ilçesinde silah tehditiyle market kasalarını soyan Aykut Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleşen silahlı market soygunları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli Aykut Y.’nin reyondan aldığı içecek ile kasaya yöneldiği görülüyor. İçeceği kasanın üzerine bırakan Aykut Y., belindeki tabancayı çıkarıp kasa görevlisine doğrultarak kasayı boşaltmasını istedi. Kasiyer panikleyerek kasayı açtığı esnada Aykut Y. paraları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Silahlı gaspçıyı yakalamak için çalışma başlatan Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera çalışmaları ve teknik takip sonucu olayın şüphelisi Aykut Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlının kasaya yönelmesi

-Silahla gasp etmesi

Haber:Muhammet BAYRAM/ANKARA,()