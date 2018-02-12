DHA ANKARA- Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
-Detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar -Detaylar
12 Şubat 2018 Pazartesi 17:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
-Detaylar
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