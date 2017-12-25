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DHA ANKARA - Mahir Ünal :  Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalara değinerek, "Bu düzenleme,...

DHA ANKARA - Mahir Ünal :  Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalara değinerek, "Bu düzenleme, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir"

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-Mahir Ünal'ın açıklamaları 

Haber: ANKARA () 

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