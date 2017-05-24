DHA ANKARA - Libya'ya ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi 

Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılayı tarafından tedarik edilen 22 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin AFAD eşgüdümünde bugün Libya'ya gönderildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya'ya bugün gönderilen 22 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığına teslim edildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:" Libya'da bulunan çeşitli hastane ve sağlık merkezlerinin ivedi tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacı üzerine Türk Kızılayı tarafından tedarik edilen 22 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin AFAD eşgüdümünde Libya'ya sevkiyatı 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu malzeme Trablus Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığına teslim edilmiştir. Libya'nın istikrara kavuşturulmasına önem atfeden ve Libya Başkanlık Konseyi'nin bu yöndeki çabalarını destekleyen Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde gayret göstermeye devam edecektir."

Haber: ANKARA,()