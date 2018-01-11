DHA ANKARA- Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü

TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.
Görüntü dökümü
-TBMM’den genel ve detaylar
ANKARA ()
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TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü. Görüntü dökümü -TBMM’den genel ve detaylar ANKARA ()
11 Ocak 2018 Perşembe 19:32
TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.
Görüntü dökümü
-TBMM’den genel ve detaylar
ANKARA ()
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