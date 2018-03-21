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DHA ANKARA- Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

  Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.  Görüntü dökümü -Kabullerden genel ve detaylar  ANKARA...

DHA ANKARA- Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

 

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti. 


Görüntü dökümü

-Kabullerden genel ve detaylar 

ANKARA () 

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