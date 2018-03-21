DHA ANKARA- Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti. Görüntü dökümü -Kabullerden genel ve detaylar ANKARA...
21 Mart 2018 Çarşamba 18:21
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
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