DHA ANKARA - KYK'dan 'Merhamet ve Güven' temalı kısa film yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 500 binden fazla gence ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun, yurtlarda yüzlerce değişik alanda düzenlediği eğitim, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra çeşitli yarışmalarla öğrencileri teşvik edip, ödüllendirdiği belirtildi. KYK, halen başvuruları devam eden 'Siber Beyin Aranıyor!' yarışmasının ardından şimdi de kısa film yarışması düzenliyor. Kurum yurtlarında barınan öğrencilerin; ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, sinema alanındaki yeteneklerini göstermelerine imkân sağlamak, belirlenen temanın, sinema dili ve tekniği kullanılarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak, sinemanın bakış açısından ve etki gücünden yararlanarak eğitim faaliyetlerinin etkisini ve kalitesini arttırmak amacıyla düzenlenen “KYK Kısa Film Yarışmasıönın teması ise 'Merhamet ve Güven' olarak belirlendi.

BAŞVURULAR 31 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan, profesyonel ve amatör olarak sinemaya ilgi duyan öğrencilerin katılabileceği yarışmanın başvuruları, 31 Mart'a kadar devam edecek. Yarışmaya, dolaylı ya da doğrudan 'Merhamet ve Güven' temasına işaret eden 2015 sonrasında dijital formatta ve drama türünde yapılmış toplam 12 dakikayı geçmeyen filmler katılabilecek. Jürinin değerlendirmesi sonucu birinci seçilen esere 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye de 2.000 TL, ilk ona giren öğrencilere de 1.000 TL para ödülü verilecek. Öğrencilere katılım sertifikası ve kitap da hediye edilecek. Konuya ilişkin detaylı bilgilerin, yurt ve il müdürlüklerinden, 'yurtkur.gsb.gov.tr'den, 'GSB_KYK' twitter ve 'gsbkyk' instagram hesapları üzerinden alınabileceği belirtildi.

ANKARA ()